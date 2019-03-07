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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Снять Тимошенко с выборов за 5 млн: Луценко назвал имя заказчика

6.2тЧитать материал на украинском

Народный депутат Валерий Дубиль ("Батьківщина") является заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Двое злоумышленников задержаны... У нас есть заявление самого кандидата в президенты и его помощника о шантаже и финансовом предложении, а дальше мы возвращаемся к смс, в которой написано имя - Валера БЮТ. Этот номер принадлежит народному депутату Украины Дубилю. И мы не имеем к нему право доступа. Просто знаем, что этот номер есть во многих адресных книгах, и в моей, в частности", - сказал он.

Юрий Тимошенко

Юрий Тимошенко

prm.ua

Луценко также показал переписку двух задержанных накануне при попытке дать взятку Тимошенко.

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Генпрокурор также сообщил, что вторым задержанным при попытке дать Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн является глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук.

"Костанчук еще и кандидат в генпрокуроры по интернет-опросу одного из кандидатов в президенты, а также его соучастник – Александр Ищенко", - сказал он.

Луценко также добавил, что есть основания подозревать Дубиля в причастности к созданию сети агитаторов для подкупа избирателей.

По его словам, есть запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос Дубиля, инструктирует сеть агитаторов и гарантирует им оплату.

Луценко добавил, что если нардеп откажется предоставить образец своего голоса для экспертизы добровольно, следователи возьмут его из открытых источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали главу одной из политических партий, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Севченко Николай
Севченко Николай
Команда Юльки из штанов выпрыгивает, лишь бы ее пропихнуть во власть. Светлое будущее для настоящих барыг и коррупционеров. Мечта Путина и всей России.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И все это не мешает бабюле кричать что она самая честная а вокруг одни бандиты.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Ivanenko Petr, и вы этому верите. Это же луценко......
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