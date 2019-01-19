Сняли скальп и отрезали гениталии: стало известно о зверских убийствах в ''ДНР''

В поселке Лидиевка в "ДНР" два молодых человека, находясь под действием наркотических веществ, совершили серию жестоких преступлений.

Как сообщается в одной из соцсетей, это произошло 14 января. Вероятные преступники — семнадцатилетний Влад Потешкин восемнадцатилетний Алексей Лавренцов — сперва проникли в дом к пожилой паре, где отрезали тяжелобольному мужчине пальцы и гениталии.

После этого они пришли в дом к семье, состоящей из отца, матери и дочери-восьмиклассницы, с которой были знакомы и учились в одной школе.

"Мать приглянулась молодым людям и те начали до нее домогаться. Глава семейства попытался остановить мерзавцев, но те отрезали ему пальцы, сняли скальп, вскрыли черепную коробку и начали перебирать ее содержимое", — сказано в сообщении.

В результате женщине отрезали грудь, вырезали на теле ножом надписи, а после ее смерти надругались над телом.

Известно, что "полиция" самопровозглашенной республики задержала преступников в тот же день. В соцсети сообщается, что Потешкину грозит пожизненное заключение либо 25 лет строгого режима, а Лавренцеву смертная казнь.

Страница в соцсети одного из преступников

Страница в соцсети одного из преступников

Страница в соцсети одного из преступников

Страница в соцсети одного из преступников

Как писал OBOZREVATEL, ранее сеть ужаснула история об убийстве трехлетнего ребенка в "ДНР". Преступник был любовником матери убитой им девочки.

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