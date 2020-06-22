Сняла флаг РФ: "ДНР" передали Украине похищенную жену испанца

Представители так называемых властей "ДНР" выдали украинской стороне супругу испанского подданного Евгению Йепес-Винуэсу (Лукиенко), которую похитили в Донецке из-за российского флага.

Это произошло утром 22 июня. По данным информагентства "ОстроВ", об этом уроженка Донецка сама сообщила своим близким по телефону.

По ее словам, террористы привезли ее домой из того места, где насильственно удерживали, и "дали полчаса на сбор самого необходимого". После этого женщину отвезли к линии разграничения.

По словам Евгении, ее били только вначале после задержания, а потом перестали.

"Видимо, в связи с тем, что ее похищение получило широкую огласку в СМИ и вопрос ее освобождения поднимался не только украинской делегацией на Минской ТКГ, но и испанским посольством", – говорится в сообщении.

Напомним, что вооруженные люди вломились к Йепес-Винуэсе после того, как она убрала с внешнего фасада своей квартиры на ул. Артема в Донецке российский флаг, который оккупанты повесили в честь Дня России.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 июня в оккупированном Донецке террористы "ДНР" похитили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Винуэсу.