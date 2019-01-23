''Снял штаны и трогал'': в Запорожье по горячим следам поймали педофила

В Запорожье полиция по горячим следам задержала 19-летнего парня, который совершал половые преступления в отношении детей.

Так, 22 января в кабине лифта одной из многоэтажек он приставил нож 14-летнему мальчику, снял ему брюки и трогал за половые органы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

До этого в полицию в течение 2018 года обращались родители 8-, 12-, 16-летних детей с заявлениями о совершении против них аналогичных преступлений в Запорожье.

Задержанный на горячем мужчина Скриншот с видео

Задержанный будет проверен на причастность к совершению указанных преступлений в связи с похожими признаками внешности.

"Практически каждый день насилуют наших детей. Казалось бы, что можно быстро изменить ситуацию: есть законопроект №6607, который предоставил бы возможность остановить большинство этих преступников еще до момента совершения преступления... Но что-то нам всем не хватает, чтобы прекратить издевательства над нашими детьми", – написал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года в Конотопе Сумской области полиция задержала на "горячем" мужчину, который развращал несовершеннолетних мальчиков в лесу. Его жертвами стали около 700 детей.

В октябре 2018 года в поселке Безлюдовка под Харьковом родители сумели поймать педофила, который писал их детям, и обнародовали переписку, которую преступник вел со школьниками (в ней роль девочки взяла на себя одна из мам).

В декабре 2018 года в Киеве задержали педофила, который делал неоднозначные предложения детям на улице.

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