|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Снял штаны и трогал'': в Запорожье по горячим следам поймали педофила

2.5тЧитать материал на украинском

В Запорожье полиция по горячим следам задержала 19-летнего парня, который совершал половые преступления в отношении детей.

Так, 22 января в кабине лифта одной из многоэтажек он приставил нож 14-летнему мальчику, снял ему брюки и трогал за половые органы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

До этого в полицию в течение 2018 года обращались родители 8-, 12-, 16-летних детей с заявлениями о совершении против них аналогичных преступлений в Запорожье.

Новости
''Дядя, пусти!'' В Киеве педофил пытался похитить ребенка

Задержанный на горячем мужчина

Задержанный на горячем мужчина

Скриншот с видео

Задержанный будет проверен на причастность к совершению указанных преступлений в связи с похожими признаками внешности.

"Практически каждый день насилуют наших детей. Казалось бы, что можно быстро изменить ситуацию: есть законопроект №6607, который предоставил бы возможность остановить большинство этих преступников еще до момента совершения преступления... Но что-то нам всем не хватает, чтобы прекратить издевательства над нашими детьми", – написал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года в Конотопе Сумской области полиция задержала на "горячем" мужчину, который развращал несовершеннолетних мальчиков в лесу. Его жертвами стали около 700 детей.

  • В октябре 2018 года в поселке Безлюдовка под Харьковом родители сумели поймать педофила, который писал их детям, и обнародовали переписку, которую преступник вел со школьниками (в ней роль девочки взяла на себя одна из мам).

  • В декабре 2018 года в Киеве задержали педофила, который делал неоднозначные предложения детям на улице.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаЗапорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smart Britta
Smart Britta
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу Cказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю.>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги