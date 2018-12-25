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''Мы же братья'': Россию поймали на лжи по упрощению получения гражданства

3.7тЧитать материал на украинском

Заявления российских политиков и чиновников об упрощении получения российского гражданства – это абсолютно пропагандистский жест. На самом деле в миграционной политике России ничего не менялось и не изменится.

Об этом в эфире ObozTV рассказал правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в действительности российское гражданство сегодня невероятно тяжело получить.

"Тут чтобы получить гражданство – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому несмотря на все эти декларативные заявления, практика совершенно обратная", – заверил Фейгин.

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Он подчеркнул, что на самом деле таким образом Россия просто пытается в очередной раз продвинуть свою концепцию "мы же братья". На деле же не делая для этого ни единого шага.

Реакция соцсетей на российскую пропаганду

Реакция соцсетей на российскую пропаганду

"Я нахожусь в Москве, у меня тут практика. И я вам скажу, что все заявления о послаблениях в получении гражданства – это все не более, чем блеф", – подытожил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы ''Л/ДНР'', заимствуя пропагандистские методы России, объявили полную боевую готовность на Донбассе, объяснив это якобы подготовкой ВСУ к наступлению. Кроме того, они посеяли панику среди мирных жителей, заявив, что Украина готовит "химатаку".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Какая у тебя практика Фейкин? Тебя бандеровского обсоса выгнали отовсюду)))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Упрощённый порядок получения гражданства для украинцев вступает в силу через 90 дней после подписания закона президентом. Фейгину плюньте в морду за вранье
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минин евген
минин евген
Дудко Олег, так это надо всей росисе морды позаплевывать, за вранье.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Дудко Олег, ага вступит))) Это как "всем кто жил в Крыму" выдадим паспорта. А на самом деле половина получила, ещё 30% только за взятки и 20% годами не могли получить. Знаю что многие просто уехали на материк из-за этого. Но по тв медведка угрожал фмсам что все кто не даёт гражданство будут наказаны)))) Всё что звездят ваши хозяева никогда не было связано с реальностью. Так что продолжайте верить сцарю - он вас обещал пабедить!)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Фейкин уже обсох от говна в которое его опустили? Но запашок то всё равно идёт ))))))
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