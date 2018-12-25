''Мы же братья'': Россию поймали на лжи по упрощению получения гражданства

Заявления российских политиков и чиновников об упрощении получения российского гражданства – это абсолютно пропагандистский жест. На самом деле в миграционной политике России ничего не менялось и не изменится.

Об этом в эфире ObozTV рассказал правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в действительности российское гражданство сегодня невероятно тяжело получить.

"Тут чтобы получить гражданство – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому несмотря на все эти декларативные заявления, практика совершенно обратная", – заверил Фейгин.

Он подчеркнул, что на самом деле таким образом Россия просто пытается в очередной раз продвинуть свою концепцию "мы же братья". На деле же не делая для этого ни единого шага.

Реакция соцсетей на российскую пропаганду

"Я нахожусь в Москве, у меня тут практика. И я вам скажу, что все заявления о послаблениях в получении гражданства – это все не более, чем блеф", – подытожил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы ''Л/ДНР'', заимствуя пропагандистские методы России, объявили полную боевую готовность на Донбассе, объяснив это якобы подготовкой ВСУ к наступлению. Кроме того, они посеяли панику среди мирных жителей, заявив, что Украина готовит "химатаку".

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