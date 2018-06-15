Снимали в порно 4-летнюю дочь: суд принял решение по родителям-насильникам

Супругов, которые использовало 4-летнюю дочь для съемки порнографии, арестовали на 2 месяца.

Как сообщает пресс-служба полиции, решение вынес судья Октябрьского районного суда Полтавы.

"Суд вынес решение об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отметили в полиции.

МВД

Сообщается, что действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL,13 июня правоохранители задержали семейную пару. Родители девочки вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео, а затем продавали сняты видеофайлы.

Ребенка, скорее всего, отдадут в детский дом.