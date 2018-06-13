Снимали порно: в Кривом Роге супружеская пара насиловала свою 4-летнюю дочь

В Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая насиловала свою 4-летнюю дочку.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Меня мало чем уже можно удивить, но это самые гнусные преступления против ребенка, который я видел. Как так можно с собственным ребенком? После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить. Мне очень жаль этого ребенка, но что будет с ней в будущем - для меня вопрос", - написал он.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, задержанными оказались двое выходцев из одной из стран Кавказского региона - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена.

Они использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети Интернет. Злоумышленники обычно находили "клиентов" на такие видео в сети, предлагая пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последние загрузки файлов этим пользователем были осуществлены несколько суток назад.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Донетчине педофил развратил маленького ребенка.