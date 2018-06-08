Снимал порно: на Киевщине отец развращал 13-летнюю дочь

В Киевской области мужчина развращал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать порнографические фото и видео, которые продавал в Интернете.

Как говорится в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2017 32-летний отец только познакомился со своей дочерью, с которой не поддерживал родственных связей.

"В течение года девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района, во время таких визитов мужчина периодически совершал развратные действия, о чем узнала мать малолетнего ребенка, увидев переписку в соцсети последней, в результате чего обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением", – сказано в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в течение всего времени общения он заставлял девочку фотографировать и снимать видео обнаженного тела на телефон, а затем пересылать ему через Viber.

"В период с июня 2017 по февраль 2018 отец минимум раз в месяц получал от потерпевшей фотографии и видеоизображения, которые с целью получения денежного вознаграждения загружал в Интернет и предоставлял свободный доступ к указанным файлам неопределенному кругу лиц, от которых получал на карточный счет денежную вознаграждение, общая сумма которой составляет почти 20 тысяч гривен", – отметили в прокуратуре.

Извращенцу сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (совершение развратный действий по своей малолетней дочери) и ч. 4, 5 ст. 301 (изготовление, хранение, распространение, иное перемещение с целью распространения, совершенное в отношении изображений и других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и принуждение несовершеннолетнего к участию в создании изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенное повторно) УК Украины.

"По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления злоумышленнику грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", – резюмировали в ведомстве.

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