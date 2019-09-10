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10 сентября • обновлено в 22:36
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"Снимал половые органы сына": скандал с педофилом в Виннице оброс жуткими подробностями

27.7т Читать материал на украинском

Скандал с 32-летним педофилом в Виннице, который покончил с собой в СИЗО, оброс новыми жуткими подробностями.

Как выяснилось, следователи установили в его квартире скрытые камеры и ужаснулись увиденному. Он развращал и снимал на порно своих 5-летнего сына и 3-летнюю дочь, говорится в сюжете "ТСН".

На кадрах видно, как мужчина бьет и душит девочку. Кроме того, он снимал откровенные ролики и выкладывал их в сеть.

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Подозреваемый в педофилии, который покончил с собой в СИЗО

Подозреваемый в педофилии, который покончил с собой в СИЗО

Скриншот с видео

"Он половые органы своего сына снимал и рассылал по сети с предложением вступить с ним в половую связь", – рассказали в полиции.

Кроме того, в квартире полнейшая антисанитария. Дети спали на полу на грязном матрасе.

Злату и Давида отдадут на усыновление. Также теперь у полиции много вопросов к социальным службам и воспитателям детского сада, которые либо не увидели, либо не захотели увидеть, что в семье происходит неладное.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине 40-летний мужчина развращал своих маленьких детей и продавал в сети порноролики с их участием.

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Место
Украина Винница
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