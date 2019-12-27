Главная Новости
27 декабря • обновлено в 08:16
МоваЯзык

/ Новости расследований

Снимал агонию на телефон: в Харькове произошел дикий инцидент

7.2т
Читать материал на украинском

В Харькове мужчина, выгуливавший собаку, снял на телефон предсмертную агонию человека, который лежал на земле.

Видео он затем выложил в сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харькове. Информация об обнаружении тела в лесопосадке поступила еще 20 декабря.

В тот же день в сети появилось видео, на котором этот человек еще виден живым. Он в беспомощном состоянии лежал на земле.

Новости
Мама сознательно пошла на риск: на западе Украины младенец умер от коклюша

"Патрульные полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети. Как выяснилось, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в социальную сеть", – рассказали в полиции.

Погибшим оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город. По информации полиции, он погиб из-за острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Мужчине, который снял предсмертную агонию человека и не помог ему, грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харькове предсмертную агонию человека сняли на телефон

В Харькове предсмертную агонию человека сняли на телефон

ruinformer.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
53
5
Смешно
3
Интересно
30
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
надеюсь это атошник был))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги