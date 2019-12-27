Снимал агонию на телефон: в Харькове произошел дикий инцидент

В Харькове мужчина, выгуливавший собаку, снял на телефон предсмертную агонию человека, который лежал на земле.

Видео он затем выложил в сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харькове. Информация об обнаружении тела в лесопосадке поступила еще 20 декабря.

В тот же день в сети появилось видео, на котором этот человек еще виден живым. Он в беспомощном состоянии лежал на земле.

"Патрульные полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети. Как выяснилось, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в социальную сеть", – рассказали в полиции.

Погибшим оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город. По информации полиции, он погиб из-за острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Мужчине, который снял предсмертную агонию человека и не помог ему, грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харькове предсмертную агонию человека сняли на телефон ruinformer.com

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