"Снимаешь шашку и вон из города!" В Черкассах таксисты устроили разборку с конкурентом. Видео

В Черкассах местные таксисты заблокировали автомобиль новой службы такси. Они угрожали водителю и обвиняли его в демпинге.

Инцидент произошел 25 октября около одного из черкасских ТРЦ. Соответствующее видео, записанное на авторегистратор пострадавшего таксиста, опубликовал в Youtube пользователь Николай Федотов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Автор ролика утверждает: неизвестные совершили ложный вызов в сервисе OnTaxi, который за день до этого начал свою работу в Черкассах. После – заблокировали автомобиль и начали разборки с его водителем. Всего обидчиков было около 30 человек. Все работают в местных службах такси.

Разборки таксистов infpol.ru

Так, судя по диалогу, зафиксированному на видео, мужчины обвиняют водителя в том, что он возит людей "на шару". Объяснение, что цену перевозки устанавливает сервис, а не он сам, слушать не хотели.

"Тебя просто уничтожат. Тебе не дадут, с*ка, здесь ездить! Снимаешь шашку и прочь из города. У тебя 15 минут", – выкрикивают на видео мужчины.

Если же водитель зеленого Porsche Cayenne не прислушается, обещали разбить машину.

В самой службе такси уверяют, что на место инцидента была вызвана полиция. Однако патрульные составили протокол, согласно которому именно водитель Porsche должен заплатить штраф 255 гривен за то, что якобы не пропустил пешехода. А на факт блокировки авто и угрозы со стороны неизвестных лиц полицейские внимания не обратили. Хотя руководство сервиса готово сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить им полную информацию по видеорегистратора, где зафиксированы лица и номера автомобилей обидчиков.

В то же время, в комментарии местному изданию "18000" пресс-офицер УПП в Черкасской области Зоя Волк, сообщила: патрульные действительно получали вызов с сообщением о конфликте между таксистами. Однако его участники никаких заявлений в полицию не подавали и в своих недоразумениях разобрались устно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах на переходе авто сбило коляску с ребенком. Момент ДТП попал на видео камер наблюдения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!