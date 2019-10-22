Главная Новости
22 октября • обновлено в 11:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Снесло часть головы": появились новые подробности о трагедии с экс-министром Кутовым

1.8т Читать материал на украинском

Тело погибшего в авиакатастрофе в Оржицком районе на Полтавщине 21 октября бывшего министра аграрной политики Тараса Кутового доставили в Лубны на судмедэкспертизу.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местный отдел полиции. По данным правоохранителей, тело пилота не только частично обгорело.

Новости
Под Полтавой разбился вертолет с экс-министром: все о трагедии

"Часть головы пилота счесана", — отметил один из свидетелей первых следственных действий.

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

МВД

Помимо этого, в полиции добавили, что сейчас на месте авиакатастрофы работают эксперты, которые должны установить предварительную причину аварии.

Напомним: Тарас Кутовый занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 годы. Также был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Ему было всего 43 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром АПК Тарасом Кутовым. Трагедия произошла примерно в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района. В результате аварии погиб пилот. Отмечалось, что лицензию для управления вертолетом Кутовый получил только в июле 2019 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel