"Снесло часть головы": появились новые подробности о трагедии с экс-министром Кутовым

Тело погибшего в авиакатастрофе в Оржицком районе на Полтавщине 21 октября бывшего министра аграрной политики Тараса Кутового доставили в Лубны на судмедэкспертизу.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местный отдел полиции. По данным правоохранителей, тело пилота не только частично обгорело.

"Часть головы пилота счесана", — отметил один из свидетелей первых следственных действий.

Тарас Кутовый разбился под Полтавой МВД

Помимо этого, в полиции добавили, что сейчас на месте авиакатастрофы работают эксперты, которые должны установить предварительную причину аварии.

Напомним: Тарас Кутовый занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 годы. Также был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Ему было всего 43 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром АПК Тарасом Кутовым. Трагедия произошла примерно в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района. В результате аварии погиб пилот. Отмечалось, что лицензию для управления вертолетом Кутовый получил только в июле 2019 года.

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