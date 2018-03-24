Снег до лета и -25: журналисты показали место, где держат Сенцова

В сети показали город Лабытнанги, в исправительной колонии которого находится незаконно заключенный украинский режиссер Олег Сенцов.

Уникальный небольшой город, находящийся за Северным полярным кругом и известный только колонией строгого режима и сильными морозами показали "Крым.Реалии".

Сенцова признали виновным в организации и руководстве террористическим сообществом 25 августа 2015 года. Его приговорили к 20 годам лишения свободы строгого режима. После этого российские власти отправили в исправительную колонию №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Это конечная станция Северной железной дороги России. Более полугода там лежит снег, а минус двадцать пять – привычная температура. Летом полярный день не заканчивается.

Добраться до Лабытнанги из Киева, можно на поезде с пересадкой в Москве - такой путь займет трое суток. Также их столицы РФ можно на самолете вылететь с соседний Салехард, откуда до колонии придется добираться различными видами транспорта, в том числе судном на воздушной подушке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова и другого политзаключенного Александра Кольченко.