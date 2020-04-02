Снаряд упал с неба прямо во двор: под полигоном на Львовщине произошло жуткое ЧП

Во Львовской области произошло ЧП с артиллерийским снарядом, который упал на территории частного домовладения.

Как стало известно OBOZREVATEL, инцидент произошел около 17:00 2 апреля в селе Верещица Яворивского района.

На территорию частного домохозяйства, которое находится вблизи Яворивского военного полигона ВСУ, упал артиллерийский снаряд, но не сдетонировал.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако как снаряд попал во двор к людям – неизвестно. Полиция проводит проверку.

Под полигоном на Львовщине произошло ЧП

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге мужчина нашел артиллерийский снаряд 122 мм на территории собственного домовладения.

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