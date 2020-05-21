Снайперы России напали на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия
Российско-оккупационные войска пошли в массированную атаку на ВСУ на Донбассе 20 мая. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Вместе с тем уже ночью 21 мая противник снова начал наступление, в частности неподалеку Богдановки, в результате ранив еще одного защитника Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
Конечно же, на все эти провокационные действия наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность. По данным разведки, за минувшие сутки Объединенные силы уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперскоого и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал ВСУ:
неподалеку Павлополя, Песков, дважды рядом Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза возле Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
по окрестностям Красногоровки – из минометов 120-го калибра, выпустив 20 мин;
с наступлением темноты неподалеку Марьинки – из снайперского оружия.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники стреляли:
у Орехово – из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Шумов и Новоалександровки – из минометов 82 калибра;
дважды вблизи Южного – с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в окрестностях Крымского – со станковых противотанковых гранатометов.
"Наши военнослужащие в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность", – констатируют в ООС, добавляя, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз прибегли к обстрелам позиций Объединенных сил на Донбассе 19 мая, за что сами и поплатились. По данным разведки, наши воины ранили трех российских оккупантов.