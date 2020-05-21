Снайперы России напали на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия

Российско-оккупационные войска пошли в массированную атаку на ВСУ на Донбассе 20 мая. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Вместе с тем уже ночью 21 мая противник снова начал наступление, в частности неподалеку Богдановки, в результате ранив еще одного защитника Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Конечно же, на все эти провокационные действия наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность. По данным разведки, за минувшие сутки Объединенные силы уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

На Донбассе были ранены украинские воины

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперскоого и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал ВСУ:

неподалеку Павлополя, Песков, дважды рядом Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза возле Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

по окрестностям Красногоровки – из минометов 120-го калибра, выпустив 20 мин;

с наступлением темноты неподалеку Марьинки – из снайперского оружия.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники стреляли:

у Орехово – из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Шумов и Новоалександровки – из минометов 82 калибра;

дважды вблизи Южного – с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Крымского – со станковых противотанковых гранатометов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 20 мая mediarnbo.org

"Наши военнослужащие в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность", – констатируют в ООС, добавляя, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз прибегли к обстрелам позиций Объединенных сил на Донбассе 19 мая, за что сами и поплатились. По данным разведки, наши воины ранили трех российских оккупантов.