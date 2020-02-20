Главная Новости
20 февраля • обновлено в 09:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Снайперы России атаковали ВСУ на Донбассе

7.5т
Читать материал на украинском

На Донбассе 19 февраля активизировались российские снайперы. Всего террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

Новости
"Атака с тыла": экс-пленник рассказал, зачем сотрудничал с террористами "ДНР"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов:

  • неподалеку Марьинки – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов);

  • рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм (15 мин), а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Славного – работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

  • рядом с Васильевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе населенного пункта Красногоровка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Снайперы России атаковали ВСУ на Донбассе

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • два раза в районе населенного пункта Луганское – с 82-мм миномета (шесть мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Ореховым – с миномета калибра 120 мм (шесть мин).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нагло ударили по ВСУ из запрещенного оружия.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
30
16
Смешно
1
Интересно
20
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хочу на это посмотреть !!!!!))))))) Никогда не видел "атакующих снайперов" !!!!)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а где на них написано Снайперы России?бла бла бла,бродковцы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Снайперы России атаковали" - никогда не видел атакующих снайперов. Картинку в студию.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Дудко Олег
Дудко Олег
Нуланд Печеньки, это были не снайперы,не из России и не атаковали. А так все правда.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги