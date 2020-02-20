Снайперы России атаковали ВСУ на Донбассе

На Донбассе 19 февраля активизировались российские снайперы. Всего террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов:

неподалеку Марьинки – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов);

рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм (15 мин), а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Славного – работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Красногоровка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза в районе населенного пункта Луганское – с 82-мм миномета (шесть мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Ореховым – с миномета калибра 120 мм (шесть мин).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нагло ударили по ВСУ из запрещенного оружия.

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