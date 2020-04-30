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30 апреля • обновлено в 07:35
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Снайперы Путина ударили по ВСУ на Донбассе: есть убитые и раненые

1.1т
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В среду, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил боевое травмирование.

В то же время, по данным разведки, военнослужащие ВСУ уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Противник применил против наших воинов снайперское оружие, а также запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Верхнеторецкого – с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Новомихайловки – со снайперского вооружения;

  • дважды рядом с Водяным – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра;

  • два раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем;

  • у Гнутового – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды в окрестностях Марьинки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили три обстрела:

  • у Новотошковского и Орехового – из минометов 82-го калибра – 9 мин;

  • неподалеку Новозвановки – из 120-мм минометов – 15 мин.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 29 апреля

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 29 апреля

mediarnbo.org

"Удерживая оборону, наши военнослужащие за прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. На любые попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции подразделения Объединенных сил и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств", – подчеркивают военные.

Отмечается, что с начала этого периода российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 28 апреля погиб воин 93-й бригады Холодного Яра ВСУ Алексей Лисин. Его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда во время обстрела на Луганщине.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
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