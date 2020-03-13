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13 марта • обновлено в 07:53
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Снайперы оккупантов атаковали ВСУ на Донбассе: разгорелся бой

1.5т
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В четверг, 12 марта, снайперы из вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников, ранив одного военнослужащего.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

Террористы использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Снайперы оккупантов атаковали ВСУ на Донбассе

Снайперы оккупантов атаковали ВСУ на Донбассе

Зеркало недели

С начала текущих суток, 13 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. Потерь у ВСУ нет.

12 марта два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Песок – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

  • неподалеку Зайцево – отмечена работа снайперской пары;

  • в районе населенного пункта Луганское – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ заметила, что российские оккупанты на Донбассе в начале марта усилили свои позиции множеством тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс ООС Новости Донбасса
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
основную долю потерь украинской армии составляют небоевые потери от употребления алкоголя, неуставных отношений и нарушения техники безопасности. Однако командование ООС специально списывает их на боевые, записывая военнослужащих ВСУ как "погибших от огня противника
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс!!!!Я ждал эту новость всю ночь,теперь можно спать спокойно..
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