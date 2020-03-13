Снайперы оккупантов атаковали ВСУ на Донбассе: разгорелся бой

В четверг, 12 марта, снайперы из вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников, ранив одного военнослужащего.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

Террористы использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Снайперы оккупантов атаковали ВСУ на Донбассе Зеркало недели

С начала текущих суток, 13 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. Потерь у ВСУ нет.

12 марта два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

неподалеку Зайцево – отмечена работа снайперской пары;

в районе населенного пункта Луганское – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ заметила, что российские оккупанты на Донбассе в начале марта усилили свои позиции множеством тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

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