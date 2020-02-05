Снайперы и новая техника: разведка засекла опасные маневры террористов на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе с еще большей силой обстреливают позиции Объединенных сил, а также населенные пункты. При этом они продолжают стягивать новую технику к линии разграничения и устраивать провокации для ВСУ.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в период с 28 января по 5 февраля боевики осуществили 72 огневых налетов. Об этом сообщил координатор проекта Константин Машовец на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении отчетного периода в частях и подразделениях оперативной группировки террористов было организовано множество мероприятий в сфере повышения уровня их боеспособности и боеготовности.

Террористы взимают технику к фронту

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжаются мероприятиях согласно плана боевой подготовки, на полигонах "Центральный" и "Приморский". В частности проводились занятия по боевому слаживанию подразделений, вождения боевых бронированных машин и огневой подготовке с выполнением практических стрельб", – отметил Машовец.

По данным разведки, террористы проводят показательные батальонно-тактические учения, с привлечением к нему командного состава, участвующего в организации и проведении мероприятий боевой подготовки.

А с целью недопущения выявления фактов нарушения Минских договоренностей со стороны оккупационных формирований их командование продолжает чинить всяческие препятствия работе СММ ОБСЕ. Для этого противник активно использует средства РЭБ для дезорганизации и срыва управления беспилотниками миссии.

При этом для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, а также создания запасов материально-технических средств, в период с 28-го января по 4 февраля с территории России было доставлено порядка 1200 тонн горюче-смазочных материалов. Также зафиксировано прибытие в н. п. Дьяково с территории РФ 12 единиц автомобилей "Урал-4320", загруженных боеприпасами.

Среди другой военной активности оккупантов разведка отмечает:

перемещение автотранспорта армейского типа в вечерний время в районе Логвиново и Новгоригорьевки (р-н Светлодраской дуги) отмечается, а севернее – оборудования скрытых огневых позиций;

перемещение автотранспорта (более 11 в сутки) в сторону линии соприкосновения севернее села Петровеньки.

через Крещатицкое на север проследовало прицепом 2 единицы 120-мм минометов и автомобиль "Урал".

перемещение бронетехники (до 8 единиц, в основном БМП-1/2) в районе Тернового;

перегруппировка подразделений на передовых позициях в районе Горловки. Отмечается появление на отдельных участках дополнительных огневых средств – в основном крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинских военнослужащий не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 февраля. Террористы били по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

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