Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Снайперы и новая техника: разведка засекла опасные маневры террористов на Донбассе

2.3т
Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска на Донбассе с еще большей силой обстреливают позиции Объединенных сил, а также населенные пункты. При этом они продолжают стягивать новую технику к линии разграничения и устраивать провокации для ВСУ.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в период с 28 января по 5 февраля боевики осуществили 72 огневых налетов. Об этом сообщил координатор проекта Константин Машовец на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении отчетного периода в частях и подразделениях оперативной группировки террористов было организовано множество мероприятий в сфере повышения уровня их боеспособности и боеготовности.

Террористы взимают технику к фронту

Террористы взимают технику к фронту

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжаются мероприятиях согласно плана боевой подготовки, на полигонах "Центральный" и "Приморский". В частности проводились занятия по боевому слаживанию подразделений, вождения боевых бронированных машин и огневой подготовке с выполнением практических стрельб", – отметил Машовец.

По данным разведки, террористы проводят показательные батальонно-тактические учения, с привлечением к нему командного состава, участвующего в организации и проведении мероприятий боевой подготовки.

А с целью недопущения выявления фактов нарушения Минских договоренностей со стороны оккупационных формирований их командование продолжает чинить всяческие препятствия работе СММ ОБСЕ. Для этого противник активно использует средства РЭБ для дезорганизации и срыва управления беспилотниками миссии.

При этом для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, а также создания запасов материально-технических средств, в период с 28-го января по 4 февраля с территории России было доставлено порядка 1200 тонн горюче-смазочных материалов. Также зафиксировано прибытие в н. п. Дьяково с территории РФ 12 единиц автомобилей "Урал-4320", загруженных боеприпасами.

Среди другой военной активности оккупантов разведка отмечает:

  • перемещение автотранспорта армейского типа в вечерний время в районе Логвиново и Новгоригорьевки (р-н Светлодраской дуги) отмечается, а севернее – оборудования скрытых огневых позиций;

  • перемещение автотранспорта (более 11 в сутки) в сторону линии соприкосновения севернее села Петровеньки.

  • через Крещатицкое на север проследовало прицепом 2 единицы 120-мм минометов и автомобиль "Урал".

  • перемещение бронетехники (до 8 единиц, в основном БМП-1/2) в районе Тернового;

  • перегруппировка подразделений на передовых позициях в районе Горловки. Отмечается появление на отдельных участках дополнительных огневых средств – в основном крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинских военнослужащий не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 февраля. Террористы били по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
12
Смешно
4
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Т.н. оккупантам может хватит провоцировать всу?пора расхерачить этих терр ористов,освободить Доннбасс да всю Украину от этих упырей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги