Снайперы "ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: подробности кровавой провокации

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 30 декабря, террористы "ДНР" два раза нарушили режим прекращения огня.

В ходе обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Указывается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.

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Оба обстрела позиций были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область).

Карта ООС

Штаб ООС добавил, что обстановка на участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Кроме того, 30 декабря в Донецкой области возобновила работу станция "Скотувата", которая в 2015 году остановилась из-за постоянных обстрелов и разрушения инфраструктуры.

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в день обмена пленными с Украиной (29 декабря).

Служба безопасности Украины обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена.

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