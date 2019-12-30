Снайперы "ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе: подробности кровавой провокации

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 30 декабря, террористы "ДНР" два раза нарушили режим прекращения огня.
В ходе обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.
Указывается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.
Война на Донбассе
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Оба обстрела позиций были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область).
Карта ООС
Штаб ООС добавил, что обстановка на участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
Кроме того, 30 декабря в Донецкой области возобновила работу станция "Скотувата", которая в 2015 году остановилась из-за постоянных обстрелов и разрушения инфраструктуры.
Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в день обмена пленными с Украиной (29 декабря).
Служба безопасности Украины обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена.
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