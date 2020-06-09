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9 июня • обновлено в 15:45
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Снайпер ВСУ ликвидировал террориста "ДНР": появились фото оккупанта

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинский снайпер ликвидировал 27-летнего террориста "ДНР" Евгения Степина.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "5 июня 2020 года Евгений Степин пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Ужалил снайпер ОС", – уточнил защитник.

Снайпер ВСУ ликвидировал террориста Евгения Степина

Снайпер ВСУ ликвидировал террориста Евгения Степина

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Евгений Степин

Террорист Евгений Степин

Facebook Анатолия Штефана

Согласно сообщениям в сообществах террористов, Степин отбывал наказание в тюрьме Тореза, однако был освобожден в 2014 году и пошел воевать против Украины в составе пророссийского бандформирования "Восток".

Боевик был родом из Харцызска Донецкой области, он числился в базе военных преступников на сайте "Миротворец".

Сообщение о гибели оккупанта

Сообщение о гибели оккупанта

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером ВСУ. Кадры были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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