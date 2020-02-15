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15 февраля • обновлено в 11:11
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Снайпер видел женщину, но нажал на курок: появились детали смерти защитницы Украины

1.1т
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Вражеский снайпер, который 1 февраля на Донбассе убил Клавдию Сытник, видел, что это женщина-медик, но все равно цинично нажал на курок.

По информации издания Факты, пуля прошила тело защитницы, когда она почти добралась до блиндажа, где ее ждал боец с плохим самочувствием.

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Женщина собиралась измерить ему давление и дать таблетку, чтобы облегчить боль. Побратимы погибшей рассказали, что сначала осколки от снаряда попали ей в правую ногу и левую руку, она споткнулась, но сразу встала и пошла дальше.

Однако, сделав пару шагов, упала как подкошенная от снайперской пули калибра 7,62. На Сытник были бронежилет и каска, но они ее не спасли.

Клавдия Сытник

Клавдия Сытник

Facebook Клавдии Сытник ​

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • В результате обстрела под Новотошковским 1 февраля погибла военный медик Клавдия Сытник. 25 февраля Клавдии могло исполниться 34 года.

  • Убитая была родом из поселка Зачепиловка на Харьковщине. У женщины осталась дочь Юлия 2008 года рождения, а также папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
А что она там забыла?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Сдохла от стекломоя, но вислоухие сейчас будут стряпать очередную героиню
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