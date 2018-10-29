Снайпер убил воина ВСУ на Донбассе: опубликовано фото

На передовой на Донбассе снайпер убил украинского воина Дмитрия Дария.

"С передовой печальные новости. Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область", - сообщил на своем канале в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Новости Офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения террористов на Донбассе

Он показал фото погибшего воина.

Напомним, что за минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. При этом Объединенные силы уничтожили троих оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы ''Л/ДНР'' развязали кровопролитные бои и получили мощный ответ от ВСУ.