Снайпер Путина убил защитника Украины на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе 30 марта погиб защитник независимости Украины.

Боец скончался от пули вражеского снайпера в Донецкой области, передает штаб ООС.

"Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение на Луганщине – оккупанты применили запрещенные "Минском" минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Ему оказали необходимую помощь, состояние здоровья удовлетворительное.

При этом защитники Украины дали мощный ответ террористам: "Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются".

Карта ООС Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не погиб и не получил ранение в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 29 марта. Хотя последние за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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