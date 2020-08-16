Снайпер 'ЛНР' не выдержал издевательств и сдался ВСУ: появились подробности

Снайпер "ЛНР", которого на Донбассе задержали подразделения Объединенных сил, признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей террористов, поэтому решил добровольно сдаться.

Как сказано на странице пресс-центра штаба ООС, при себе у оккупанта обнаружили военный билет "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью низкий боевой дух и морально психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава все чаще имеют место", – рассказали в штабе ООС.

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"Чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали цели "заградительные отряды". На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров", – отмечается в сообщении.

Так, накануне у населенного пункта Луганское снайпер оккупантов застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

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Как писал OBOZREVATEL, российские террористы "ЛНР" 15 августа обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле в районе населенного пункта Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.

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