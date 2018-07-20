"Сначала выпала девочка": очевидцы рассказали жуткие подробности ДТП под Житомиром

Свидетели масштабной аварии под Житомиром, в результате которой 20 июля погибли десять человек, рассказали подробности случившегося.

"Выпала сначала девочка, и уже потом маршрутка начала тормозить. Однако на нее не обратили вообще внимания. Девочка еще была жива, когда выпала. Она шевелилась, а на нее ноль внимания. А потом ее просто накрыли", - отметила очевидец в сюжете "UA: Житомир".

По ее словам, люди, оказавшиеся неподалеку, помогали вытягивать из маршрутного автобуса пассажиров, которые выжили.

Еще одна свидетельница подтвердила, что маленькая девочка не сразу скончалась.

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"Она лежала и шевелилась немного. Когда я ехала обратно, я увидела уже много трупов – где-то восемь-девять, за ними ехала скорая", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее утром 20 июля на Николаевщине произошло жуткое ДТП с маршруткой, в котором погибли 5 человек.