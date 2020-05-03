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3 мая • обновлено в 22:19
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Сначала уволили за отказ подписывать закупки у подставной фирмы, а теперь открыли уголовное дело

57.7т

Полиция открыла уголовное дело против Максима Ионова – директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, уволенного за отказ подписывать закупки у подставной фирмы, которую лоббирует на все торги и.о. главы облгосадминистрации Володин.

Лихо! Максим Ионов должен был подписать закупку 46 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 33 миллиона, которую организовало руководство облгосадминистрации на тендере 27 марта. Но Максим увидел, что сроки поставки очень далекие, фирма "Элдимед" маленькая, без опыта работы, которая ранее выигрывала торги всего на сумму в 2 миллиона гривен и не имела дел с поставками ИВЛ и другой сложной техники, и он подписывать договор отказался - ведь в таком случае он становился бы соучастником. 6 апреля "Элдимед" написал письмо, что не может выполнить условия поставки ИВЛ и просит переноса сроков. таким образом, Ионов убедился в том, что правильно поднимал шум, гарантий поставок нет.

8 апреля Ионов предал гласности эту историю, чтобы пути назад уже не было: https://www.chesno.org/post/3921/…

Казалось бы, директор департамента проявил осмотрительность. Но за это Ионова уволили с должности, а чтобы он прекратил выступать в медиа, сегодня Нацполиция открыла уголовное дело по заявлению депутата-"слуги народа" из Полтавской области!

Поразительно. Почему-то невозможно оказалось купить аппараты ИВЛ на сумму более 1,2 миллиона долларов через какие-то серьезные профессиональные структуры на рынке, надо только через какие-то "рога и копыта", близкие к руководству области. А как же "Мрия", поставки "Эпицентра", "Розетки", и все, что у нас пиарят власти, почему нельзя купить через какие-то известные большие структуры, которые гоняют самолеты из Китая? Но в результате чиновник, который который не хочет все это одобрять, подлежит увольнению, и теперь будет ходить под уголовным делом. "Борьба с коррупцией" - она такая.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Стаценко Микола
Стаценко Микола
Як можна звільнити людину (Максима Іонова) , якщо вона не писала заяву про звільнення? Таке звільнення дуже легко оскаржується в суді з перспективою поновлення на роботі внаслідок незаконного звільнення,
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Перепил Недо
Перепил Недо
А вот кто бы открыл уголовное дело на аваковских псов?
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
Перепил Недо, Придёт ещё время. На одной только конфискации за фадьсификацию дел можно будет безо всякой международной помощи жить-поживать да мусоров с прокуроро-судьями раскуркуливать.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . модер . . . мне кажется, что кто-то перехвативает мой исходящий трафик на обоз . . . а потом отправляет с задержкой
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