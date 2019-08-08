Смысл звонить Путину? "Л/ДНР" развязали новые бои на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" в четверг, 8 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook. При этом о потерях с украинской стороны не сообщается.
Известно, что в течение суток противник обстреливал позиции украинских подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Иллюстрация. Война на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Богдановки по направлению Петровского – с противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки – из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Верхнеторецкого по направлению Васильевки – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Карта ООС
При этом 7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.
Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:
применение любого вида огня, включая снайперский;
наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;
размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.
Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем, а также провел срочные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами защитников Украины. Зеленский отметил, что попросил Путина повлиять на "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийство наших людей.
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