Смысл звонить Путину? "Л/ДНР" развязали новые бои на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" в четверг, 8 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook. При этом о потерях с украинской стороны не сообщается.

Известно, что в течение суток противник обстреливал позиции украинских подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки по направлению Петровского – с противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки – из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкого по направлению Васильевки – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС

При этом 7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

применение любого вида огня, включая снайперский;

наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Выяснились подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем, а также провел срочные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами защитников Украины. Зеленский отметил, что попросил Путина повлиять на "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийство наших людей.

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