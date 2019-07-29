"Сможем жить в составе Украины": в "ЛНР" заговорили о конфедерации

Так называемый глава "МИД ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений Украиной непризнанные "республики" Донбасса могут создать конфедерацию с Киевом.

"Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает, что это конфедерация", — сказал Дейнего на форуме в оккупированном Севастополе, пишут сепаратистские ресурсы.

Также он предлагает рассматривать такого рода отношения "республик" с Украиной как "этап какой-то жизни".

"Да, как этап какой-то жизни, теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", - сказал он.

Владислав Дейнего

Кроме того, Дейнего предположил, что Донбасс сможет жить в составе Украины, "если та изменится".

"Давайте предположим, что украинская государственная политика изменилась до того состояния, в котором они могут признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры. Та ли это Украина, которой она является сегодня? Нет. Для этого Украина должна будет превратиться в такую же "народную республику", встать на наши позиции. Готовы мы с этими людьми жить рядом, быть соседями, партнерами? Наверное, готовы, если они в состоянии пройти тот путь, который мы прошли очень быстро", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты от президентской партии Максим Бужанский заявил, что на Донбассе нужны свои лидеры, чтобы начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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