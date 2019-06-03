"Смотрящих не будет!" В СБУ озвучили главное требование Зеленского

Главное требование президента Украины Владимира Зеленского к Службе Безопасности Украины – это победить коррупцию в стране.
Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов.
"Не будет "крышевальщиков" и смотрящих. Наша задача — вывести теневой бизнес из тени. СБУ никогда не будет обращать внимание на имена и фамилии, будем действовать решительно, в рамках закона", — заявил он.
Иван Баканов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Баканов был назначен первым замом главы СБУ 22 мая.
31 мая Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.
3 июня Зеленский освободил Виктора Кононенко от должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Президент также внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
По информации СМИ, Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.
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