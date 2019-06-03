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"Смотрящих не будет!" В СБУ озвучили главное требование Зеленского

4.3тЧитать материал на украинском

Главное требование президента Украины Владимира Зеленского к Службе Безопасности Украины – это победить коррупцию в стране.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов.

"Не будет "крышевальщиков" и смотрящих. Наша задача — вывести теневой бизнес из тени. СБУ никогда не будет обращать внимание на имена и фамилии, будем действовать решительно, в рамках закона", — заявил он.

Иван Баканов

Иван Баканов

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Персоны
Иван БакановВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СБУкоррупция
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