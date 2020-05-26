Сын болеет, деньги собирало все село: СМИ узнали о тяжелой судьбе жертвы изнасилования в Кагарлыке

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26 мая • обновлено в 16:28
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СМИ узнали о тяжелой судьбе жертвы изнасилования в Кагарлыке

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Журналисты раскрыли подробности о 26-летней девушке, которую в ночь на 24 мая избили и изнасиловали полицейские в Кагарлыке, вызвав ее туда в качестве свидетеля.

Выяснилось, что она самостоятельно воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. Об этом со ссылкой на слова жительницы села Ставы, где проживает и потерпевшая, сообщает ТСН.

"Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком", – рассказала женщина.

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По ее словам, в настоящее время потерпевшая уже не находится в больнице. Зато, как говорят в деревне, вместе с матерью уехала в столицу – давать показания по делу о секс-скандале, которое вызвало широкий резонанс в стране.

"В полицию в Кагарлык ее вызвали по делу с кражей, которая произошла в магазине в деревне. Вроде Неля была свидетелем этой кражи", – добавила также жительница села.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
Теги
изнасилование Национальная полиция Украины
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