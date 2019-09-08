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9 сентября • обновлено в 11:05
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СМИ сообщили об убийстве ГРУшников Ерофеева и Александрова, которых обменяли на Савченко

220.1т Читать материал на украинском

Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в мае 2016 года обменяли на украинскую летчицу, бывшую депутатку Надежду Савченко, ныне уже мертвые.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь", – заявил ТСН журналист Андрей Цаплиенко.

Отметим, что ГРУшник Ерофеев был задержан вместе со своим коллегой Александровым 16 мая 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области.

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Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров.

ГРУшников было осуждено к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества. Впоследствии они стали участниками обмена и вернулись в РФ.

Евгений Ерофеев, Александр Александров и Надежда Савченко

Евгений Ерофеев, Александр Александров и Надежда Савченко

Коллаж

Еще в 2016 году тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в Киеве планировалось убийство российских военных Александрова и Ерофеева.

Российский журналист Саша Сотник также предупреждал, что военных могут ликвидировать в России.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Надежда Савченко Евгений Ерофеев Александр Александров
Место
Россия
Теги
смерть обмен Новости России
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Тут їх вже давно немає, але і там їх немає. То така доля іхтамнетів.
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васильевич василий
васильевич василий
не пиздите . С Ерофеевым вчера мы пили
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Уровень Обосревателя пробивает очередные уровни.
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