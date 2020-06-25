СМИ сообщили о задержании главы Кировоградской ОГА: Кабмин согласовал его отставку. Фото и видео
Правоохранители задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на свои источники. По данным общественного активиста Андрея Лавруса, в доме чиновника и здании ОГА проводились обыски (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
"В Кировоградской ОГА сотрудники НАБУ и отдела К СБУ проводят следственные действия. Вход в здание со всех сторон закрыли, на дверях стоят правоохранители. Источники сообщают, что задержали на взятке посредника, приближенного к главе ОГА", – написал он.
Позднее Лаврус опубликовал фото и видео возле дома главы ОГА, где также проводились обыски.
В пресс-службе СБУ подтвердили факт обысков, которые они проводили вместе с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, но подробностей не уточнили.
Несколькими часами ранее, 25 июня, Кабинет министров согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.
"По областям. Согласование освобождения Андрея Балоня от должности главы Кировоградской областной госадминистрации", – приводит "Украинская правда" слова главы правительства Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что премьер зачитал пакет кадровых решений, за которые Кабмин проголосовал.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в начале июня силовики СБУ задержали двух мужчин, которые, прикрываясь "дружбой с президентом Зеленским", за 1 миллион долларов пытались продать должность губернатора области.