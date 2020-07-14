СМИ сообщили о продаже за $2 млн VIP-дома генерала ВСУ. Фото

В интернете появилось объявление о продаже дома, принадлежащего ректору Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерала Павлу Ткачуку.

Об этом пишут "Наші гроші Львів", отмечая, что стоимость особняка, расположенного в Солонке, составляет почти 2 миллиона долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Дом генерала ВСУ Павла Ткачука оценили в 2 млн долл. Фото lviv.nashigroshi.org

"Предлагаю на продажу VIP-дом в Солонцы (начало). 650 кв. м, 30 соток земли. На первом этаже находится рабочий кабинет и 2 зала. На втором этаже 2 спальни, гардероб, санузел. На третьем этаже 4 спальни, гостиная, санузел, гардероб, 2 балкона. В цокольном этаже есть еще одна комната, санузел, кухня. Сделан ремонт из качественных материалов. Индивидуальное отопление", – сказано в тексте объявления.

Двор у дома генерала ВСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Издание отмечает, что дом не фигурировал в декларации генерала, потому что записан на его семью. Официально он принадлежит племяннице Ткачука Анне Сенаторовой и ее мужу Денису Сенаторову. На них также зарегистрированы земельные участки, на которых расположен особняк. При этом живет семья в Бердичеве (Житомирской области) и занимается изготовлением автомобильного стекла на заводе Safe Glass Factory.

Интерьер дома генерала ВСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Отмечается, что незадекларированный дом фигурировал в журналистском расследовании в 2017 году. Согласно их данным, племянница генерала стала владелицей дома в декабре 2016 года и с того времени право собственности не менялось.

Двор у дома генерала ВСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Сам генерал, согласно декларации, живет в более скромном доме в Солонке, который принадлежит его сестре Нине Шкларенко, проживающей также в Бердичеве. Она предоставила его в пользование ректору бесплатно, а его зять бесплатно дал в пользование автомобиль Hyundai Sonata.

Интерьер дома генерала ВСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты обнаружили у Павла Ткачука четыре квартиры и три дома, которые не были внесены в декларацию.