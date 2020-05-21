СМИ сообщили о перестановке в ВМС Украины: замкомандующего заподозрили в связях с российским олигархом Фуксом

Адмирала Игоря Воронченко якобы снимают с должности командующего ВМС Украины. На его место могут назначить контр-адмирала Алексея Неижпапу, которого якобы продвигает российский олигарх Павел Фукс.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

Издание пишет, что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы 20 мая. Теперь назначение должен подтвердить своим указом президент Владимир Зеленский.

Алексей Неижпапа

"В понедельник (18 мая – Ред.) Воронченко вызвали и предложили пойти на службу в Минобороны. Типа повышение, но на деле резервный отстойник. На его место назначат Алексея Неижпапу. Он был замом Воронченко. Он ученик Сергея Никитина, тот когда-то командовал фрегатом "Севастополь". Неижпапа тоже служил на фрегате. Вдова Никитина Надежда известная личность. Он очень много пишет о Неижпапе, называет его лучшим учеником. В общем у них давняя дружба. Дочь Никитиной Александра живет в Москве. Она тоже дружит с Неижпапой. Ее муж – Павел Фукс", – пояснил в Facebook главред theБабель Евгений Спирин.

Павел Фукс и Александра Фукс (Никитина) Facebook Евгений Спирин

Надежда Никитина (вдова командира фрегата) и Алексей Неижпапа Facebook Евгений Спирин

СМИ пишет, что замом нового командующего будет Шаген Шайволодян, начальник 198-го учебного центра ВМС в Николаеве.

"В учебном центре оборудовали навигационные классы, тренажер по борьбе за живучесть и интерактивный тир. При этом центр фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с коррупцией, а его учащихся (и срочников, и контрактников) заставляют ремонтировать территорию, работать на кухне, убирать стихийную свалку за пределами военной части и переводить деньги на ремонт в общую кассу", – говорится в публикации.

Солдаты строят полосу Facebook Евгений Спирин

Отмечается, что Воронченко информацию не опроверг, но от комментариев отказался, сославшись на то, что находится в отпуске. Неижпапа не стал давать комментарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, к президенту Владимиру Зеленскому обратились из-за преследования командующего ВМС Игоря Воронченко.