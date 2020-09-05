СМИ рассказали о домах и земельных участках задержанного налоговика из Тернополя

Заместитель начальника отдела Главного управления ДФС в Тернопольской области Николай Воробец, которого задержали в прошлый четверг 3 сентября при получении взятки в размере 1 млн грн., владеет тремя домами, тремя земельными участками и одной квартирой.

Об этом пишет тернопольский сайт Тернопольчане, ссылаясь на официальную декларацию налоговика. По словам журналистов, при этом, за 2019-й Воробец заработал 218 тыс. 390 грн., а его жена – 146 тыс. 572 грн.

"У Воробца есть жена и двое детей. В собственности семьи есть автомобиль "Honda Civic", 2007 года выпуска. Также семья имеет жилой дом в городе Теребовля, площадью 120 квадратных метров, земельный участок в селе Ивачев, площадью 899 квадратных метров, а также земельный участок в селе Блищанка, Залещицкого района, площадью 20000 квадратных метров. Есть также жилой дом в селе Блищанка, площадью 120 квадратных метров, квартира в Теребовле, площадью 47,9 квадратных метров и земельный участок в Теребовле, площадью 600 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Заместителя начальника отдела Главного управления ДФС в Тернопольской области Николая Воробца задержали при получении взятки ternopoliany.te.ua

Заместителя начальника отдела Главного управления ДФС в Тернопольской области Николая Воробца задержали при получении взятки ternopoliany.te.ua

Заместителя начальника отдела Главного управления ДФС в Тернопольской области Николая Воробца задержали при получении взятки ternopoliany.te.ua

Воробец официально зарегистрирован в селе Блищанка, Залещицкого района, а фактически проживает в Теребовле. Его коллега Дурняк Олег, которого также задержали на взятке в миллион гривен, зарегистрирован в городе Теребовля Тернопольской области, а фактически проживает в селе Подгайчики, Теребовлянского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", заподозрили в хищении 1,7 миллиона гривен.