Бывший офицер 169-го учебного центра "Десна" рассказал детали гибели на полигоне курсантов, к которой якобы причастен полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-военный по имени Вадим. Как пишет издание, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак намерен назначить Доманского новым командующим ССО на Донбассе, как только в СМИ стихнет скандал с полковником.

Военный Вадим рассказал подробности трагической гибели курсантов на полигоне. По его словам, учениями управлял капитан и командир роты Владимир Избаш. Стрельба происходила в ночное время, а башня танка были развернута в противоположную от цели сторону.

Полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский

"В этот момент на площадку поднялся Доманский в состоянии алкогольного опьянения. И начинается то, что военные называли "генеральский эффект": ты на кого работаешь, почему эта бумажка вот открыта, почему эта бирка не туда и так далее… Несколько раз капитан просил полковника Доманского не мешать руководить огнем или дать разрешение на остановку стрельбы. Но этого не случилось, господин полковник этого не дал. И кричал, ругался", – вспоминал бывший офицер.

Со слов Вадима, роковая ошибка произошла, потому что наводчик перепутал подсветку в окне учебного класса от одной маленькой лампочки с подсветкой мишени. После выстрела танка в курсантов у командования центра "начались психи и нервы", добавил он.

"Доманский тут же начал звонить по телефону отцу, мол, папа, спасай меня, мне пипец (отец военного бывший нардеп от "Коммунистической партии" Анатолий Доманский – Ред.). Двое погибших, двое раненых, и еще один парень, который был комиссован, с диагнозом "боевая психическая травма", – отмечал экс-военный.

По мнению Вадима, назначение Доманского на должность командующего Сил специальных операций приведет к развалу ССО.

"Назначить этого человека – ну это почти за месяц погубить структуру ССО. Потому что люди, которые привыкли работать сначала головой, а потом делать дело руками, я уверен, что такого командира они не поддержат. Потому что там сначала "я сказал, и меня это не волнует, хоть шапками закидайте, но дайте мне на завтра на 6 утра результат. Сколько при этом будет ресурсов использовано или сколько жизней загублено, то мне все равно. Мне главное, чтоб в 6:10 я докладываю, что это выполнено". Там вот такой человек. Ума вообще у человека нет", – высказал он свое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым командующим Сил специальных операций может стать полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский.