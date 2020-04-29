Главная Новости
29 апреля • обновлено в 17:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

СМИ раскрыли детали гибели курсантов, где замешан полковник ВСУ

8.7т
Читать материал на украинском

Бывший офицер 169-го учебного центра "Десна" рассказал детали гибели на полигоне курсантов, к которой якобы причастен полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-военный по имени Вадим. Как пишет издание, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак намерен назначить Доманского новым командующим ССО на Донбассе, как только в СМИ стихнет скандал с полковником.

Военный Вадим рассказал подробности трагической гибели курсантов на полигоне. По его словам, учениями управлял капитан и командир роты Владимир Избаш. Стрельба происходила в ночное время, а башня танка были развернута в противоположную от цели сторону.

Полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский

Полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский

"В этот момент на площадку поднялся Доманский в состоянии алкогольного опьянения. И начинается то, что военные называли "генеральский эффект": ты на кого работаешь, почему эта бумажка вот открыта, почему эта бирка не туда и так далее… Несколько раз капитан просил полковника Доманского не мешать руководить огнем или дать разрешение на остановку стрельбы. Но этого не случилось, господин полковник этого не дал. И кричал, ругался", – вспоминал бывший офицер.

Со слов Вадима, роковая ошибка произошла, потому что наводчик перепутал подсветку в окне учебного класса от одной маленькой лампочки с подсветкой мишени. После выстрела танка в курсантов у командования центра "начались психи и нервы", добавил он.

"Доманский тут же начал звонить по телефону отцу, мол, папа, спасай меня, мне пипец (отец военного бывший нардеп от "Коммунистической партии" Анатолий Доманский – Ред.). Двое погибших, двое раненых, и еще один парень, который был комиссован, с диагнозом "боевая психическая травма", – отмечал экс-военный.

По мнению Вадима, назначение Доманского на должность командующего Сил специальных операций приведет к развалу ССО.

"Назначить этого человека – ну это почти за месяц погубить структуру ССО. Потому что люди, которые привыкли работать сначала головой, а потом делать дело руками, я уверен, что такого командира они не поддержат. Потому что там сначала "я сказал, и меня это не волнует, хоть шапками закидайте, но дайте мне на завтра на 6 утра результат. Сколько при этом будет ресурсов использовано или сколько жизней загублено, то мне все равно. Мне главное, чтоб в 6:10 я докладываю, что это выполнено". Там вот такой человек. Ума вообще у человека нет", – высказал он свое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым командующим Сил специальных операций может стать полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
50
Смешно
34
Интересно
32
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Че то я ни разу не удивлен)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги