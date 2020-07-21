СМИ пообщались с сыном луцкого террориста и его соседями

Соседи луцкого террориста Максима Кривоша с его родного города Дубно на Ривненщине заявили, что на мужчину ранее жаловались в полицию якобы за избиение жены и сына.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что в настоящее время у дома по улице Морозенко, где проживает правонарушитель, работают правоохранители.

"Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину ранее жаловались в полицию, потому что тот якобы бил жену и сына", – говорится в сообщении.

Со своей стороны 15-летний сын Кривоша рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него он ожидал. По словам парня, пересказывает СМИ, мать уехала в Луцк.

Также отмечается, что в Дубно на месте происшествия полиция комментариев не дает. Тогда как представитель ОСМД сообщила, что в жилье Кривоша и подвальном помещении здания представители правоохранительных органов искали взрывчатку, но ничего не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел назвали достаточно сумбурными "философские" требования Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с людьми в Луцке.