СМИ показали лица участников стрельбы в Украинке на Киевщине
Журналисты общественной организации "СтопКорр" обнародовали фото стрелков, которые на днях устроили стрельбу возле общественного пляжа в городке Украинка Обуховского района Киевской области. В организации призвали правоохранителей выяснить имена настоящих виновников разборок с использованием огнестрельного оружия. Полученные из собственных источников фото злоумышленников были опубликованы на странице организации в Фейсбук.
"СтопКор" узнал, кто на самом деле стрелял в Украинке! Эти эксклюзивные фото и документы установленных участников попали в нашу редакцию с рук инсайдера. Запомните эти лица!" – призвали в организации.
Согласно обнародованной информации, часть участников разборок в Украинке – граждане РФ, находящиеся в розыске Интерпола.
"По нашим данным, полиция даже не занимается розыском этих лиц – обвиняют случайных свидетелей и людей, которых вообще не было на месте. Речь идет, в том числе, и о тренере борцов Пате Робокидзе. Фамилия самого стрелка – пока неизвестна и похоже, что ее и не собираются выяснять!" – отметили в "Стопкорре".
Вместе с тем, по данным журналистов, в настоящее время на уровне Киевской областной прокуратуры происходит препятствование проведению объективного расследования этого события.
"Делом хотят заняться в Офисе генпрокурора, однако областные прокуроры не передают материалы", – заявили в организации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 сентября в 19:15 в городе Украинка Обуховского района произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько местных жителей. Несмотря на то, что события были зафиксированы на видео, в полиции Киевской области заявили, что конфликт произошел "на бытовой почве": по версии главы областной полиции Андрея Небытов, конфликтовали "дети".