Журналисты общественной организации "СтопКорр" обнародовали фото стрелков, которые на днях устроили стрельбу возле общественного пляжа в городке Украинка Обуховского района Киевской области. В организации призвали правоохранителей выяснить имена настоящих виновников разборок с использованием огнестрельного оружия. Полученные из собственных источников фото злоумышленников были опубликованы на странице организации в Фейсбук.

"СтопКор" узнал, кто на самом деле стрелял в Украинке! Эти эксклюзивные фото и документы установленных участников попали в нашу редакцию с рук инсайдера. Запомните эти лица!" – призвали в организации.

Стрельба в городе Украинка произошла около 7 вечера 2 сентября 2020 года Facebook "Стопкорр"

Одна из версий, озвученных полицией Киевской области - бытовой конфликт между "детьми" Facebook "Стопкорр"

Несмотря на то, что лица участников стрельбы можно рассмотреть на видео, их имена до сих пор не установлены Facebook "Стопкорр"

По информации "Стопкорра" расследование блокируется Facebook "Стопкорр"

Журналисты между тем сами установили имена фигурантов конфликта Facebook "Стопкорр"

Информация об участниках появилась в Фейсбуке организации "Стопкорр" Facebook "Стопкорр"

СМИ показали лица участников стрельбы в Украинке на Киевщине Facebook "Стопкорр"

Среди фигурантов были граждане РФ Facebook "Стопкорр"

Согласно обнародованной информации, часть участников разборок в Украинке – граждане РФ, находящиеся в розыске Интерпола.

"По нашим данным, полиция даже не занимается розыском этих лиц – обвиняют случайных свидетелей и людей, которых вообще не было на месте. Речь идет, в том числе, и о тренере борцов Пате Робокидзе. Фамилия самого стрелка – пока неизвестна и похоже, что ее и не собираются выяснять!" – отметили в "Стопкорре".

Вместе с тем, по данным журналистов, в настоящее время на уровне Киевской областной прокуратуры происходит препятствование проведению объективного расследования этого события.

"Делом хотят заняться в Офисе Генпрокурора, однако областные прокуроры не передают материалы", – заявили в организации.

СМИ показали лица участников стрельбы в Украинке на Киевщине Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 сентября в 19:15 в городе Украинка Обуховского района произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько местных жителей. Несмотря на то, что события были зафиксированы на видео, в полиции Киевской области заявили, что конфликт произошел "на бытовой почве": по версии главы областной полиции Андрея Небытов, конфликтовали "дети".

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