СМИ перекрутили заявление Фокина по амнистии на Донбассе, – Гармаш

Замглавы украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин не предлагал амнистию для всех террористов "Л/ДНР", а лишь для тех, "у кого руки не по локоть в крови".

Участник украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" вечером в среду, 2 сентября сообщил, что издание "Страна", которому Фокин дал нашумевшее интервью, перекрутила его заявление относительно амнистии.

"Мы так много говорим о Фокине. Я сегодня с ним разговаривал, причем он сам предложил… Он очень эмоционально воспринимает прессинг, который начался на него. Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было – "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Это очень важное уточнение", – рассказал Гармаш.

Позже главред "Страны" Игорь Гужва отреагировал и заявил, что фраза Фокина по амнистии в оригинале звучала так же, как и в тексте опубликованного интервью.

"Все это говорит о том, что Гармаш распространил лживую информацию с целью дискредитировать наше издание", – утверждает он.

Напомним, в опубликованном интервью Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Кравчук заявлял, что Фокина необходимо привлечь к ТКГ, поскольку он родом из Донбасса и знает, чего хотят жители тех территорий.

Однако недавно глава украинской делегации высказался о возможном исключении Фокина из переговоров.