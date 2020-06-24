СМИ назвали источник радиационного загрязнения продуктов в Украине

Из-за неконтролируемого вывоза радиоактивного леса из Чернобыльской зоны украинцы рискуют не только купить загрязненные дрова для отопления своих домов зимой, но и получить сверхурочную дозу опасных веществ с продуктами. Однако многочисленные экологические общественные организации никак не реагируют на опасность для здоровья населения Украины.

О связи между вырубкой леса под Чернобылем и радиоактивным загрязнением овощей и зерна в украинских магазинах говорится в сюжете-расследовании журналистов программы "Гроші" на 1+1.

По данным авторов сюжета, загрязненный лес из зоны отчуждения развозится по всей стране – и используется для изготовления мебели, окон, дверей и даже в качестве дров для отопления. При этом, по словам экоактивиста Сергея Грищенко, после сожжения чернобыльская древесина становится гораздо опаснее с точки зрения влияния на здоровье человека.

"Если этот (изготовленный из вывезенной из зоны отчуждения древесины – Ред.) стол сжечь, то вся радиация из него сконцентрируется в золе, и вот зола станет низко активными радиоактивными отходами", - утверждает Грищенко.

При этом, как предположили журналисты, для отопления используется значительная часть вывезенного из Чернобыльской зоны леса.

"Производство щепы и топливных паллетов в окрестностях, как и пилорамы, на каждом шагу. Работа кипит. Вывозят целыми фурами. Поэтому, когда будете запасаться топливом на зиму, поинтересуйтесь его происхождением, чтобы ваша печка или котел светились только от пламени, а не от радиации. Ведь сжигая такие дрова, вы будете травить и себя, и окружающих", - заверил автор сюжета.

По данным ученых, которых цитируют журналисты, длительное сжигание дров с повышенным содержанием радиоактивных веществ, может повлечь за собой проблемы с кровеносной системой, поражения мозга и даже возникновение болезни Альцгеймера.

В сюжете также идет речь о еще одной возможной опасности такой ситуации: зола от сожженного чернобыльского дерева может попадать на поля: на севере Украины такое удобрение пользуется особым спросом, ведь достается аграриям задешево.

Именно так, утверждается в сюжете, загрязняются зерно, овощи и ягоды, которые выращиваются на полях в Украине и которые может купить любой человек в нашем государстве.

"Человек, который приходит на рынок, он покупает картошку, выращенную на этой золе, он не понимает, какая активность этого картофеля, и он никогда не померяет", - утверждает Денисенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Активистов подавляющего большинства экологических общественных организаций эти проблемы интересуют меньше, чем, например, пожары в Австралии.

Особенно странно выглядит полное игнорирование эко-активистами масштабных пожаров и вырубки леса в Чернобыльской зоне. Впрочем, как установили журналисты 24 канала, такая позиция становится вполне объяснимой, если принять во внимание появление в Украине новой профессии – "активист по вызову". Согласно результатам расследования, экологическая тематика все чаще используется исключительно как способ заработка, политического пиара или нейтрализации бизнес-конкурентов.