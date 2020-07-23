СМИ назвали имя мужчины, захватившего заложника в Полтаве: его уже судили за наркотики

Предположительно, мужчину, который захватил заложника в Полтаве, зовут Скрипник Роман Николаевич.

Об этом сообщил журналист Андрей Павловский на своем телеграмм-канале Pavlovsky News.

"Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО", – говорится в сообщении.

По информации источников OBOZREVATEL, полтавские полицейские "отрабатывали наркоманов-угонщиков". Местные правоохранители рассказали, что новоявленный террорист изначально взял в заложники оперуполномоченного.

"Служба (разведчики – Ред.) дали информацию розыскникам, что интересующий человек находится в определенном месте. Опера вместе со спецназовцами выехали на адрес. И во время задержания, человек сказал: "У меня граната!" Чека была сорвана, правоохранители отскочили от него. Но одного из оперов преступник потащил за собой в полицейский автомобиль", – сообщил источник.

В полиции подтвердили, что мужчина – человек с судимостями, и основное его требование сейчас – не сажать снова за решетку

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двоих сотрудников полиции.

Позже мужчину, который угрожал сотрудникам полиции гранатой, отпустили с одним из заложников – начальником уголовного розыска в Полтавской области Виталием Шияном.