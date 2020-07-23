СМИ назвали имя мужчины, захватившего заложника в Полтаве: его уже судили за наркотики
Предположительно, мужчину, который захватил заложника в Полтаве зовут Скрипник Роман Николаевич.
Об этом сообщил журналист Андрей Павловский на своем телеграмм-канале Pavlovsky News.
"Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО", – говорится в сообщении.
В полиции также добавили, что мужчина – человек с судимостями, и основное его требование сейчас – не сажать снова.
СМИ назвали имя мужчины, захватившего заложника в Полтаве: его уже судили за наркотики
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