СМИ назвали имена террористов, причастных к казни людей на Донбассе в 2014 году.

Журналисты установили лица семи из девяти мужчин, которые служили в так называемых "военных трибуналах" в Славянске на Донбассе, и в 2014 году приговаривали украинцев к казни.

Об этом рассказывает "Радио Свобода" в своем расследовании. Так, весной и летом 2014 года, когда Славянск был захвачен пророссийскими вооруженными формированиями, судьбу отдельных людей решали на импровизированных "военно-полевых трибуналах".

Незаконный суд создал полковник ФСБ РФ в отставке, полевой командир "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он взял за основу своего "трибунала" закон времен Второй мировой войны, пишет издание.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, на который ссылался Гиркин, предусматривал смертную казнь. Украина отменила ее в 2000 году, в России на нее с 1996 года действует мораторий. К смертной казни приговаривали за преступления, которые Гиркин называл "тяжкими", при этом под ними понимались как мелкая кража, так и убийство.

Издание пишет, что по таким "законам" боевики расстреляли троих местных жителей Дмитрия Славова, Николая Лукьянова и Алексея Пичко. Как минимум еще трое человек, не указанных в найденных документах, были, по всей видимости, казнены по приказу Гиркина, а не по решению "трибунала".

На основании документов, найденных в кабинете Гиркина в здании СБУ в Славянске, расследований по открытым источниками и бесед с десятками предполагаемых жертв пыток, а также со свидетелями и родственниками погибших, журналисты "Радио Свобода" установили личности семерых из девяти участников "военно-полевых трибуналов":

Игорь Гиркин,

Виктор Аносов,

Вячеслав Апраксимов,

Михаил Николаев,

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна) с позывным "Адвокат",

Александр Зюбанов,

Сергей Трифонов,

Павел Воловой,

Сергей Здрылюк,

человек с позывным "Берия".

Кроме того, журналисты обнаружили, что один из соратников Гиркина – Виктор Аносов связан с Владиславом Сурковым, который во время казней был одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина и архитектором политики Кремля в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.