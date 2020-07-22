СМИ назвали имена членов преступной банды луцкого террориста. Фото

Максим Кривош, совершивший теракт с захватом автобуса с людьми в Луцке, в прошлом был главой организованной преступной группы, в которую входили еще пять человек.

Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела, заведенного на террориста еще в 2001 году. Об этом пишут "Волынские новости", публикуя фото его тогдашних сообщников.

Отмечается, что двое среди членов ОПГ, организатором которой был Кривош, – волыняне, остальные трое – уроженцы Львова, Закарпатской и Винницкой областей.

Так, в преступную банду входили:

Эдуард Кревский (Ильку) – 1977 г. р., уроженец села Массово Виноградовского района Закарпатской области. Жил в Буянах Луцкого района, также временно проживал в Луцке на улице Саперов и Тарасовой.

Виталий Смолий – 1975 г. р., уроженец села Кинашев Тульчинского района Винницкой области. Подчеркивается, что он был прописан в Луцке на бульваре Дружбы Народов, однако фактически жил на улице Грушевского. Кроме этого, был судим по ч. 3 ст. 142 УК – получил 7 лет лишения свободы в ИТК в 1995 году.

Члены банды Кривоша: Кревский, Смолий, Иванюк и Бугай

Богдан Иванюк – 1977 г. р., лучанин. На момент совершения преступления был прописан в Луцке по проспекту Соборности, но проживал на проспекте Свободы. Ранее судимым не был, но против него уже было возбуждено дело по статье 186 УК (грабеж), которое находилось в производстве следователя СУ УБОП.

Юрий Бугай – 1955 г. р., уроженец села Машев Любомльского района. Работал директором МП "Полцемент". На момент заведения дела в 2001-м жил в Луцке на проспекте Соборности.

Василий Черненький – 1979 г. р., уроженец и житель Львова, был прописан на улице Выгоды в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, луцкий террорист Максим Кривош – уроженец Оренбургской области России, но официальным местом его проживания является город Дубно Ривненской области. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.