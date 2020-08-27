СМИ указали на связь Нацкорпуса с нападением на членов организации "Патриоты – за жизнь" .

Автомобиль Volkswagen Transporter со снимка при задержании подозреваемых в расстреле членов "Патриоты – за жизнь" народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы якобы принадлежит главе ячейки Нацкорпуса в Днепропетровской области Ивану Куриленко.

Как сообщается Telegram-канале "Страны", машина зарегистрирована на Ивана Куриленко 1993 года рождения.

"Машина, фото которой опубликовал Антон Геращенко в посте про нападавших, зарегистрирована на Куриленко Ивана Петровича (дата рождения – 31.07.1993)", – сказано в сообщении.

Telegram "Страны"

В то же время Telegram-канал PavlovskyNews пишет, что Иван Куриленко является главой ячейки Нацкорпуса в Днепропетровской области.

Telegram PavlovskyNews

На фото видно, что это Volkswagen Transporter. Стоит отметить, что такая марка авто 2007 года выпуска указана в электронной декларации Куриленко, поданной в 2018 году в качестве кандидата в народные депутаты.

СМИ нашли связь Нацкорпуса с расстрелом людей Кивы

СМИ нашли связь Нацкорпуса с расстрелом людей Кивы

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса, однако в политсиле опровергли свою причастность к этому.

По данным полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших нет.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.

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