Смеялись в лицо врагам: Цимбалюк показал сильное видео с пленными украинскими моряками

Украинский журналист Роман Цимбалюк показал видео из зала московского суда, где вновь рассматривают сфабрикованное дело против пленных украинских моряков.

На кадрах видно, как парни улыбаются, несмотря на то, что находятся в незаконном заключении, и демонстрируют оккупантам твердость духа и положительный настрой. Короткий ролик Цимбалюк разместил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши военные! К обеду в стеклянную клетку доставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. Ребята передали привет Владимиру Зеленскому, весь процесс смеялись и говорят, что у нашего нового президента есть слоган: "Если мы смеемся – мы не сдаемся!" – написал он.

Пленные украинские моряки Скриншот видео

Аналогичное видео он показал, и когда в зал завели Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка и Андрея Драча. Всех восьмерых названных моряков оккупанты решили оставить под стражей, отклонив апелляции защиты.

Пленные украинские моряки Скриншот видео

Пленные украинские моряки Скриншот видео

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