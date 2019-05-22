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Смеялись в лицо врагам: Цимбалюк показал сильное видео с пленными украинскими моряками

4.2тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк показал видео из зала московского суда, где вновь рассматривают сфабрикованное дело против пленных украинских моряков.

На кадрах видно, как парни улыбаются, несмотря на то, что находятся в незаконном заключении, и демонстрируют оккупантам твердость духа и положительный настрой. Короткий ролик Цимбалюк разместил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши военные! К обеду в стеклянную клетку доставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. Ребята передали привет Владимиру Зеленскому, весь процесс смеялись и говорят, что у нашего нового президента есть слоган: "Если мы смеемся – мы не сдаемся!" – написал он.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Скриншот видео

Аналогичное видео он показал, и когда в зал завели Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка и Андрея Драча. Всех восьмерых названных моряков оккупанты решили оставить под стражей, отклонив апелляции защиты.

Новости
"Слава Украине!" Появилось видео с судилища над украинскими моряками в Москве
Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Скриншот видео

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Скриншот видео

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Комментарии
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Макарский Александр
Макарский Александр
Отважно сдались в полон. Хоть пожрут по-человечьи рокив пять
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1
1
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
парни улыбались. парни веселились?????? это пока, а дадут по 7 лет на гриву и в МАГАДАН. и улыбок больше не будет. рома ушастый в Москве. алкаш с миллиардами в киеве,. а эти дебилы на лесоповал. вот и все быдлы желто-синие.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Наказать нарушителей границы, по всей строгости!!! Что-бы другие свидомые, даже в мыслях не думали повторять такие преступления!!!
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2
1

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