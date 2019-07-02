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"Смертоносный дождь": ВСУ показали запрещенное во всем мире оружие террористов

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ВСУ показали доказательства использования запрещенного Женевской конвенцией оружия террористами на Донбассе в зоне ООС.

Фрагменты запрещенных во всем мире кассетных артиллерийских боеприпасов, прозванных также "смертоносным дождем", были найдены после очередного обстрела позиций украинских защитников, сообщили на странице оперативно-тактической группировки "Пивнич" в Facebook.

Украинские защитники успели спрятаться в укрытии, благодаря чему не были ранены. После обстрела в земле остаются небольшие следы разрывов, но значительная площадь поражения.

"Отсутствие воронки как таковой и найденные части боеприпасов напоминают 152 мм заряды с осколочно-боевыми элементами "Сахароза" российского производства. Они расчитаны для поражения огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, небронированной техники, живой силы и огневых средств в опорных пунктах", – уточнили военные.

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Осколки

Осколки

Facebook ОТК "Пивнич"

Фрагменты оружия

Фрагменты оружия

Facebook ОТК "Пивнич"

Пораженный участок

Пораженный участок

Facebook ОТК "Пивнич"

Эти боеприпасы самоликвидируются через 36 секунд, если боевая часть не взорвалась при контакте с препятствием. На высоте километра над землей контейнер раскрывается и выпускает 8 боевых элементов.

"Один такой снаряд поражает открыто расположенных людей в радиусе от 0,12 до 0,35 га. Во время подлета к земле срабатывает подрывник и поражающие элементы разлетаются вокруг.

"Все живое, что стоит, сидит или даже лежит в прямом радиусе действия таких снарядов, получает тяжкие и смертельные ранения", – сообщили украинские защитники.

Женевская конвенция – международные соглашения, которые регулируют ведение боевых действий, защиту гражданского населения, обращение с военнопленными и другие действия, связанные с вооруженными конфликтами.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 силы ООС на Донбассе заподозрили пророссийских террористов в использовании запрещенного лазерного оружия в нарушение норм международного права.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Скажите это вашим хозяевам которые в Сирии госпиталь отбомбили фосфорными бомбами...
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