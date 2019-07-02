"Смертоносный дождь": ВСУ показали запрещенное во всем мире оружие террористов

ВСУ показали доказательства использования запрещенного Женевской конвенцией оружия террористами на Донбассе в зоне ООС.

Фрагменты запрещенных во всем мире кассетных артиллерийских боеприпасов, прозванных также "смертоносным дождем", были найдены после очередного обстрела позиций украинских защитников, сообщили на странице оперативно-тактической группировки "Пивнич" в Facebook.

Украинские защитники успели спрятаться в укрытии, благодаря чему не были ранены. После обстрела в земле остаются небольшие следы разрывов, но значительная площадь поражения.

"Отсутствие воронки как таковой и найденные части боеприпасов напоминают 152 мм заряды с осколочно-боевыми элементами "Сахароза" российского производства. Они расчитаны для поражения огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, небронированной техники, живой силы и огневых средств в опорных пунктах", – уточнили военные.

Осколки Facebook ОТК "Пивнич"

Фрагменты оружия Facebook ОТК "Пивнич"

Пораженный участок Facebook ОТК "Пивнич"

Эти боеприпасы самоликвидируются через 36 секунд, если боевая часть не взорвалась при контакте с препятствием. На высоте километра над землей контейнер раскрывается и выпускает 8 боевых элементов.

"Один такой снаряд поражает открыто расположенных людей в радиусе от 0,12 до 0,35 га. Во время подлета к земле срабатывает подрывник и поражающие элементы разлетаются вокруг.

"Все живое, что стоит, сидит или даже лежит в прямом радиусе действия таких снарядов, получает тяжкие и смертельные ранения", – сообщили украинские защитники.

Женевская конвенция – международные соглашения, которые регулируют ведение боевых действий, защиту гражданского населения, обращение с военнопленными и другие действия, связанные с вооруженными конфликтами.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 силы ООС на Донбассе заподозрили пророссийских террористов в использовании запрещенного лазерного оружия в нарушение норм международного права.

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